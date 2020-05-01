Накамура стал первым финалистом шахматного онлайн-супертурнира

ТАСС, 1 мая. Американский шахматист Хикару Накамура обыграл соотечественника Фабиано Каруану в полуфинале супертурнира Magnus Carlsen Invitational. Турнир проходит в режиме онлайн на сайте Chess24.

По итогам четырех партий в быстрые шахматы счет оказался равным - 2:2. В двух дополнительных партиях в блиц оба раза сильнее был Накамура.

По итогам кругового турнира, в котором принимали участие восемь шахматистов, Накамура занял первое место, набрав 15 очков. Каруана стал четвертым - 13 очков. При этом в очной встрече кругового турнира Каруана обыграл Накамуру (3:2), победив его в дополнительной партии - армагеддоне.

Во втором полуфинале, который пройдет в субботу, встретятся чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и китаец Дин Лижэнь.

Финал состоится 3 мая. Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.