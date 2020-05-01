Серебряный призер ОИ по волейболу Рыжова скончалась в возрасте 85 лет

ТАСС, 1 мая. Серебряный призер Олимпийских игр 1964 года по волейболу Антонина Рыжова скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Причиной смерти Рыжовой стала продолжительная болезнь.

"Стойкий боец на площадке и в жизни, в защите билась отчаянно, доставала самые трудные и неберущиеся мячи. Не боялась отстаивать свою точку зрения перед любыми спортивными авторитетами. Рыжова была настоящим лидером клубных команд и сборной СССР, прошла со сборной все успехи и неудачи. Всероссийская федерация волейбола выражает свои соболезнования родным и близким Антонины Алексеевны", - говорится в сообщении.

Помимо серебряной медали Олимпийских игр, в активе Рыжовой по две золотые медали чемпионатов мира и Европы, а также по одной серебряной награде соревнований. Девять раз спортсменка становилась чемпионом СССР в составах московских "Локомотива" (1952, 1957, 1958), ЦСКА (1965, 1966, 1968, 1969) и "Динамо" (1970, 1971).