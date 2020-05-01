{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Бой Поветкина и Уайта может пройти без зрителей в конце июля или начале августа

Поединок был запланирован на 2 мая, но позднее стало известно, что организаторы перенесли бой на 4 июля
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 1 мая. Поединок российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта пройдет при пустых трибунах в конце июля или начале августа. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports.

На эту тему
Бой Поветкин - Уайт перенесен на 4 июля из-за коронавируса

. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Мы планируем провести бой Поветкина против Уайта без зрителей, поскольку это будет одним из первых событий после возобновления спортивных соревнований, - сказал Хирн. - Я пока не знаю, как мы это организуем, но мы должны вернуться громко. Я верю, что получится провести бой Поветкина и Уайта, возможно, он пройдет в конце июля или в начале августа".

Предыдущий бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В Великобритании, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 19 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Серебряный призер ОИ по волейболу Рыжова скончалась в возрасте 85 лет
Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования родным и близким спортсменки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС