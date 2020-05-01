Бой Поветкина и Уайта может пройти без зрителей в конце июля или начале августа

ТАСС, 1 мая. Поединок российского боксера Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта пройдет при пустых трибунах в конце июля или начале августа. Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports .

. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

"Мы планируем провести бой Поветкина против Уайта без зрителей, поскольку это будет одним из первых событий после возобновления спортивных соревнований, - сказал Хирн. - Я пока не знаю, как мы это организуем, но мы должны вернуться громко. Я верю, что получится провести бой Поветкина и Уайта, возможно, он пройдет в конце июля или в начале августа".

Предыдущий бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов. В Великобритании, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 19 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.