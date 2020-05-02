Матыцин: российский спорт после пандемии ждут новые модели деятельности

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский спорт по окончании пандемии будет нуждаться в новых моделях деятельности. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В связи с пандемией коронавируса с 2020 года на 2021-й, в частности, были перенесены Олимпийские игры и чемпионат Европы по футболу.

"Сейчас мы думаем не столько о прошлом - модели прошлой деятельности работать уже не будут, мы думаем о том, как реформировать нашу деятельность, - сказал Матыцин. - Мы находимся в процессе формирования "Стратегии-2030". И понимаем, что экономика страны, социальная сфера, взаимодействие всех отраслей, от которых во многом зависит спорт, изменились".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.