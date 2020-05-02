Матыцин: гарантии проведения Евро-2020 в Петербурге подтверждены и будут отправлены в УЕФА

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Гарантии проведения матчей перенесенного на год чемпионата Европы в Санкт-Петербурге подтверждены и будут отправлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 17 марта УЕФА перенес турнир из-за пандемии коронавируса на следующий год. Генеральный директор оргкомитета российской части соревнований Алексей Сорокин ранее сообщил ТАСС, что все города должны были предоставить правительственные гарантии в УЕФА до 30 апреля. При этом УЕФА пойдет навстречу тем городам, которые не успеют предоставить гарантии до этого времени в связи с большим объемом работ.

"Со стороны Минспорта сделано все необходимое, гарантии подтверждены и будут направлены", - сказал Матыцин.

Министр спорта РФ выразил уверенность в том, что страна на 100% будет готова к проведению матчей турнира в следующем году. "Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году. Поэтому коллектив работающей команды сохранен с учетом приобретенного им огромного опыта. Так что сомнений нет", - подчеркнул Матыцин.