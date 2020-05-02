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Влияние коронавируса на спорт

Матыцин: профессиональному спорту может понадобиться изменение моделей соревнований

Из-за пандемии множество международных турниров, запланированных на 2020 год, были отменены или перенесены
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Профессиональному спорту потребуется время на восстановление после пандемии коронавируса, не исключены изменение моделей проведения соревнований и переформатирование всей политики. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Из-за коронавируса множество международных турниров, запланированных на 2020 год, были отменены или перенесены. Сезоны во многих национальных первенствах по разным видам спорта не были доиграны, в связи с чем структура проведения турниров в следующем сезоне может поменяться.

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"Посмотрите, что происходит с профессиональными клубами - это серьезная история, и ясного выхода из этой ситуации я пока не вижу, - сказал Матыцин. - В значительной мере профессиональный спорт был завязан и на государственном финансировании, и на поддержке партнеров бизнеса, а он сейчас тоже серьезно пострадал. Поэтому повторю - потребуется время. И возможное изменение модели проведения соревнований, переформатирование всей политики".

"Вопрос оплаты труда тренеров и спортсменов в профессиональных клубах решает их руководство - мы не имеем возможности это регламентировать. Но, наверное, они пострадают - весь бизнес и организация деятельность профессиональных клубов сейчас в значительной зоне риска", - добавил глава ведомства.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114 431 случай заражения, выздоровели 13 220 человек, умерли 1 169. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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