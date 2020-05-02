Матыцин: средства на Универсиаду-2023 подтверждены, продолжается строительство объектов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Все средства, запланированные на подготовку и проведение летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, подтверждены, на данный момент продолжается работа по строительству объектов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что бюджет Универсиады составит 83 млрд рублей, 12 млрд рублей из которых выделят региональные власти.

"Надеюсь, что не будет негативных изменений в процессе подготовки к Универсиаде. Все запланированные на нее средства фактически подтверждены, продолжается работа по строительству объектов, - сказал Матыцин. - Безусловно, экономика в значительной мере повлияет на коррекцию программы проведения, но не с точки зрения количества видов спорта или построенных объектов. Речь, возможно, будет идти о масштабе праздника как такового".

Глава ведомства отметил, что Универсиада в Екатеринбурге будет первым крупным мультиспортивным мероприятием в России после кризиса, связанного с пандемией. "Три года - это достаточно большой период, надеюсь, что и региональные руководители, и федеральные - и министерство спорта в первую очередь - сделают все необходимое, - сказал Матыцин. - Ведь это будет первое мультиспортивное крупное мероприятие на территории России после этого кризиса. Да, будут чемпионаты мира по разным видам спорта, но такое крупное действо будет впервые".