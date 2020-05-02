{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Матыцин: средства на Универсиаду-2023 подтверждены, продолжается строительство объектов

Министр отметил, что Универсиада в Екатеринбурге будет первым крупным мультиспортивным мероприятием в России после кризиса, связанного с пандемией
Министр спорта РФ Олег Матыцин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Все средства, запланированные на подготовку и проведение летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, подтверждены, на данный момент продолжается работа по строительству объектов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

На эту тему
Олег Матыцин: времена не выбирают, в них живут и побеждают

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что бюджет Универсиады составит 83 млрд рублей, 12 млрд рублей из которых выделят региональные власти.

"Надеюсь, что не будет негативных изменений в процессе подготовки к Универсиаде. Все запланированные на нее средства фактически подтверждены, продолжается работа по строительству объектов, - сказал Матыцин. - Безусловно, экономика в значительной мере повлияет на коррекцию программы проведения, но не с точки зрения количества видов спорта или построенных объектов. Речь, возможно, будет идти о масштабе праздника как такового".

Глава ведомства отметил, что Универсиада в Екатеринбурге будет первым крупным мультиспортивным мероприятием в России после кризиса, связанного с пандемией. "Три года - это достаточно большой период, надеюсь, что и региональные руководители, и федеральные - и министерство спорта в первую очередь - сделают все необходимое, - сказал Матыцин. - Ведь это будет первое мультиспортивное крупное мероприятие на территории России после этого кризиса. Да, будут чемпионаты мира по разным видам спорта, но такое крупное действо будет впервые".

На эту тему
Матыцин: Всероссийский форум волонтеров может пройти в Екатеринбурге до Универсиады-2023

"В нем, надеюсь, примут участие представители 150 стран и порядка 10 тыс. участников. Конечно, это в определенной мере вызов. Мы работаем - и FISU (Международная федерация университетского спорта - прим. ТАСС), и оргкомитет внимательно подходят к вопросу финансирования, и к вопросам временных параметров подготовки к Универсиаде", - заключил министр спорта.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом FISU. Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Матыцин: Минспорт РФ продолжит работу по развитию ГЧП в отрасли
По словам министра, этот вопрос сейчас приобретет еще большую актуальность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС