Первая ракетка мира Джокович заявил, что мог завершить карьеру в 2010 году

ТАСС, 2 мая. Сербский теннисист Новак Джокович мог завершить спортивную карьеру после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в 2010 году. Комментарий 32-летнего спортсмена приводит Sky Sports.

В том матче серб уступил австрийцу Юргену Мельцеру со счетом 6:3, 6:2, 2:6, 6:7 (3:7), 4:6. Джоковичу тогда было 23 года.

"То поражение было очень эмоциональным для меня, я много плакал. Это был момент в моей жизни и карьере, когда я действительно не видел причин продолжать играть и хотел бросить теннис", - сказал Джокович.

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP.