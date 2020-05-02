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Кризис в российской легкой атлетике

Юрченко: ВФЛА нужны гарантии восстановления от World Athletics

В пятницу прошло заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готова выплатить штрафы, которые стали следствием прошлых ошибок, но организации необходимо гарантированное восстановление в правах со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом рассказал глава ВФЛА Евгений Юрченко, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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В пятницу прошло заседание президиума ВФЛА, в ходе которого были обсуждены вопросы по взаимодействию с World Athletics.

"Некоторое время назад мы закончили достаточно серьезную работу по формированию комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, это большой шаг для нас, - сказал Юрченко. - World Athletics была проинформирована о сделанном, сейчас мы ждем назначения в состав комиссии международных экспертов. Параллельно, конечно, ведем обсуждение стратегии выхода из кризиса, намечаем пути взаимодействия с World Athletics, ищем финансовые возможности для выплаты штрафа, назначенного нам согласно решению совета World Athletics. Есть понимание того, что нас ждут очень серьезные переговоры с главой World Athletics".

"Нам необходимо выходить из кризиса и ставить точку в бесконечной истории с восстановлением федерации, - продолжил глава ВФЛА. - Мы готовы перезапустить работу федерации, перевернуть страницу, связанную с допинговым прошлым наших легкоатлетов, выплатить штрафы, которые стали следствием прошлых ошибок. Но нам необходимо гарантированное восстановление федерации в правах со стороны World Athletics, с нашей же стороны - готовность войти в состав мировой легкоатлетической семьи с обновленной федерацией. Это два направления работы: не только добиться соглашения с World Athletics о восстановлении, но и войти в ее состав федерацией с новыми смыслами и имиджем".

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Глава антидопингового комитета ВФЛА Эдуард Безуглов сообщил, что все рекомендации органа были утверждены президиумом. "Мы провели очень плодотворное заседание, отдельно отмечу единодушие членов президиума, - сказал он. - Все рекомендации комитета были утверждены, некоторые из них уже воплощаются в жизнь. Я удовлетворен тем, как движется работа".

12 марта совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, РУСАДА, ОКР и Министерства спорта РФ.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетикеЮрченко, Евгений Валерьевич
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