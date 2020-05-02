Юрченко: ВФЛА нужны гарантии восстановления от World Athletics

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готова выплатить штрафы, которые стали следствием прошлых ошибок, но организации необходимо гарантированное восстановление в правах со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом рассказал глава ВФЛА Евгений Юрченко, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В пятницу прошло заседание президиума ВФЛА, в ходе которого были обсуждены вопросы по взаимодействию с World Athletics.

"Некоторое время назад мы закончили достаточно серьезную работу по формированию комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, это большой шаг для нас, - сказал Юрченко. - World Athletics была проинформирована о сделанном, сейчас мы ждем назначения в состав комиссии международных экспертов. Параллельно, конечно, ведем обсуждение стратегии выхода из кризиса, намечаем пути взаимодействия с World Athletics, ищем финансовые возможности для выплаты штрафа, назначенного нам согласно решению совета World Athletics. Есть понимание того, что нас ждут очень серьезные переговоры с главой World Athletics".

"Нам необходимо выходить из кризиса и ставить точку в бесконечной истории с восстановлением федерации, - продолжил глава ВФЛА. - Мы готовы перезапустить работу федерации, перевернуть страницу, связанную с допинговым прошлым наших легкоатлетов, выплатить штрафы, которые стали следствием прошлых ошибок. Но нам необходимо гарантированное восстановление федерации в правах со стороны World Athletics, с нашей же стороны - готовность войти в состав мировой легкоатлетической семьи с обновленной федерацией. Это два направления работы: не только добиться соглашения с World Athletics о восстановлении, но и войти в ее состав федерацией с новыми смыслами и имиджем".