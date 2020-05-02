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Влияние коронавируса на спорт

Александр Тарханов заявил, что будет выписан из больницы на следующей неделе

Ранее сообщалось, что футбольный тренер был госпитализирован с воспалением легких
Александр Тарханов Егор Алееев/ТАСС
Описание
Александр Тарханов
© Егор Алееев/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Заслуженный тренер России, вице-президент армянского футбольного клуба "Пюник" Александр Тарханов будет выписан из больницы на следующей неделе. Об этом он сообщил ТАСС.

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21 апреля портал "Чемпионат.com" сообщил о том, что 65-летний Тарханов был госпитализирован с воспалением легких. Также сообщалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

"Выздоравливаю потихоньку. Выпишут на следующей неделе", - сказал Тарханов.

Тарханов возглавлял ряд российских клубов, включая ЦСКА, "Торпедо", "Крылья Советов", "Урал", также работал в Литве, Болгарии. Входил в тренерский штаб сборной России с 1994 по 1996 год. Под его руководством "Урал" дошел до финала Кубка России в 2017 году.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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