Защитник Арзамасцев подписал контракт с клубом КХЛ "Автомобилист"

ТАСС, 2 мая. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" подписал контракт с защитником Захаром Арзамасцевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Арзамасцев ранее выступал за новокузнецкий "Металлург", ярославский "Локомотив", московский ЦСКА, череповецкую "Северсталь" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ он провел 585 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 127 очков (47 голов + 80 результативных передач).

Арзамасцев является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2012 года в составе российской сборной.