Скабелка назначен главным тренером клуба КХЛ "Локомотив"

ТАСС, 2 мая. Белорус Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано на три года. На посту главного тренера "Локомотива" 49-летний Скабелка сменил канадца Майка Пелино.

Предыдущим местом работы Скабелки был "Барыс" из Нур-Султана, в котором он работал с 2018 года. Также Скабелка тренировал новокузнецкий "Металлург", белорусский "Гомель", сборную Белоруссии, нижегородское "Торпедо", новосибирскую "Сибирь" и омский "Авангард". В качестве игрока он становился чемпионом России и бронзовым призером первенства страны в составе ярославского "Торпедо".

"Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона. В первом раунде плей-офф ярославцы уступили "Йокериту" в серии со счетом 2-4. Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.