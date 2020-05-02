Российский боец Олейник на машине поедет на турнир UFC 249

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник на машине отправится на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я живу в 40 км от Майами. Очень легко ехать - это прямая трасса, как примерно до Воронежа. Километров 400 - 500 по прямой трассе, она никогда не загружена. Это очень легко, я люблю путешествовать на машине, поэтому три-пять часов проехаться будет для меня в удовольствие", - сказал Олейник.

Бой Олейника против бразильца Фабрисио Вердума пройдет 9 мая в американском городе Джексонвилл. По сообщениям СМИ, UFC будет ежедневно проверять бойцов и проводить медицинские обследования. Сам турнир пройдет без зрителей.