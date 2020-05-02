{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Российский боец Олейник на машине поедет на турнир UFC 249

Турнир пройдет 9 мая в американском городе Джексонвилл

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник на машине отправится на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Я живу в 40 км от Майами. Очень легко ехать - это прямая трасса, как примерно до Воронежа. Километров 400 - 500 по прямой трассе, она никогда не загружена. Это очень легко, я люблю путешествовать на машине, поэтому три-пять часов проехаться будет для меня в удовольствие", - сказал Олейник.

Бой Олейника против бразильца Фабрисио Вердума пройдет 9 мая в американском городе Джексонвилл. По сообщениям СМИ, UFC будет ежедневно проверять бойцов и проводить медицинские обследования. Сам турнир пройдет без зрителей.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
КХЛ
Тренер ХК "Локомотив" Скабелка заявил, что был бы рад приходу нападающего Петерссона
Швед выступал под руководством Скабелки в "Барысе" в сезоне-2018/19
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС