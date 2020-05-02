Тренер ХК "Локомотив" Скабелка заявил, что был бы рад приходу нападающего Петерссона

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Новый главный тренер ярославского "Локомотива" Андрей Скабелка был бы рад переходу в команду нападающего Андре Петерссона. Об этом Скабелка рассказал ТАСС.

Петерссон провел предыдущий сезон в составе московского "Динамо" и в 47 играх регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 39 (17 шайб + 22 результативные передачи) очков. В плей-офф на счету шведа пять заброшенных шайб и одна голевая передача в шести матчах. Контракт 29-летнего форварда с бело-голубыми истек 30 апреля, на данный момент игрок является неограниченно свободным агентом. По информации ТАСС, "Локомотив" заинтересован в подписании контракта с Петерссоном, который выступал под руководством Скабелки в казахстанском "Барысе" в сезоне-2018/19.

"Если сам Петерссон примет решение перейти в "Локомотив", то, конечно, я буду рад. Это сильный игрок, бомбардир, который умеет сделать гол из ничего. К тому же он с каждым сезоном прогрессирует, становится сильнее", - отметил Скабелка.

"Локомотив" объявил о назначении Скабелки на пост главного тренера клуба в субботу. "Я с удовольствием принял это предложение от не чужого для меня клуба, руководитель тот же, который и был, когда я еще был хоккеистом. Конечно, есть волнение, но есть и большие ожидания и надежды, конкретных задач мы пока не проговаривали, но понятно, что все в Ярославле соскучились по результату. Поэтому он, естественно, будет стоять во главе угла", - подчеркнул Скабелка.

"В клубе много молодых игроков. Обязательно планирую продолжать тенденцию доверия молодежи. Это одно из важных и приоритетных направлений, помимо конечного результата", - добавил собеседник агентства.

В минувшем сезоне КХЛ "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции и в первом раунде плей-офф в шести матчах уступил финскому "Йокериту". Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.