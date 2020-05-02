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Влияние коронавируса на спорт

ФИФА рассматривает возможность перехода на систему "весна - осень"

Подобная мера обусловлена пандемией коронавируса, из-за которой приостановлено проведение всех официальных международных матчей

ТАСС, 2 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) может перейти на систему "весна - осень". Об этом сообщил вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни, комментарий которого приводит итальянская радиостанция Radio Sportiva.

Подобная мера обусловлена пандемией коронавируса, из-за которой приостановлено проведение всех официальных международных матчей.

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"В связи с пандемией коронавируса ФИФА вынуждена изменить некоторые свои принципы, - сказал Монтальяни. - Сейчас решение по судьбе футбольного сезона зависит от органов власти, и ФИФА не спорит с этим. Но у нас есть идеи об изменениях в календаре, обновленная версия которого будет рассчитана до 2024 года. Вместо традиционной схемы "осень - весна" за основу может быть принята годовая календарная система, то есть "весна - осень".

"У нас есть возможность [для внедрения изменений], поскольку следующий чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году в ноябре-декабре. Возможно, стоит задуматься о принятии изменений на постоянной основе", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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