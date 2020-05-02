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Летние неолимпийские виды спорта

Билл Бомонт переизбран президентом Международной федерации регби

Он возглавляет организацию с 2016 года
Билл Бомонт AP Photo/Shizuo Kambayashi
Описание
Билл Бомонт
© AP Photo/Shizuo Kambayashi

ТАСС, 2 мая. Британец Билл Бомонт переизбран на пост президента Международной федерации регби (World Rugby). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бомонт избран большинством голосов в первом туре, его оппонентом был аргентинец Агустин Пишот. Срок его полномочий рассчитан на четыре года. Также был утвержден состав участников исполкома организации, куда вошли семь новых представителей. Новое руководство приступит к исполнению обязанностей 12 мая. 

"Сейчас не время для празднования, у нас есть работа, которую необходимо выполнить, - сказал Бомонт. - Мы должны реализовать стратегию возвращения регби после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Приоритет в новой стратегии будет отведен благополучию игроков, оптимизируя при этом любую возможность вернуться к международным соревнованиям в этом году в полном сотрудничестве с клубными соревнованиями на благо игроков, болельщиков и всей финансовой структуры".

Бомонту 68 лет, во время карьеры игрока он провел 34 матча за сборную Англии, 21 раз выходил на поле с капитанской повязкой. С 2016 года является президентом World Rugby.

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