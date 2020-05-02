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Евро-2020

СМИ: Роберто Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии по футболу

Сборной России предстоит сыграть с бельгийской командой в рамках группового этапа перенесенного на 2021 год чемпионата Европы
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 мая. Королевская бельгийская футбольная ассоциация продлила контракт с главным тренером сборной страны Роберто Мартинесом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Independent.

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По информации источника, новое соглашение с 46-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года, под его руководством бельгийская команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 2018 года в России, показав лучший результат в истории выступлений на мировых первенствах. Ранее специалист тренировал валлийский "Суонси", английский "Уиган", с которым выиграл Кубок Англии, и "Эвертон".

Сборной России предстоит сыграть с бельгийской командой в рамках группового этапа перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.

Теги
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