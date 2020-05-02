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Влияние коронавируса на спорт

"Сассуоло" первым из клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок

Команда начнет тренировки в соответствии с правилами социального дистанцирования с 4 мая

ТАСС, 2 мая. Итальянский "Сассуоло" первым из футбольных клубов Серии А (высшего дивизиона страны) объявил о возобновлении тренировок. Они будут проходить в соответствии с правилами социального дистанцирования, сообщает пресс-служба клуба.

На трех доступных для занятий полях разрешено присутствие не более шести спортсменов в час (по одному спортсмену на половину поля). При этом доступ к раздевалкам, спортивным залам и офисам будет запрещен.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая.

Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). "Сассуоло" идет 11-м, набрав 32 очка в 25 встречах.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Италии составляет 209 328 человек, скончались 28 710 человек.

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Влияние коронавируса на спорт
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