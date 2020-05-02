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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов: Федерация фристайла России намерена провести совместные сборы с горнолыжниками

Президент Федерации фристайла России отметил, что отечественные фристайлисты нуждаются в проведении тренировок на летнем снегу

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российские фристайлисты нуждаются в проведении тренировок на летнем снегу, Федерация фристайла России (ФФР) намерена провести тренировочные сборы совместно с российскими горнолыжниками. Об этом ТАСС в субботу рассказал глава ФФР Алексей Курашов.

С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы.

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"Пока мы не можем спрогнозировать дату начала тренировочных сборов, существует очень много вопросов, один из них - когда в России произойдет снятие наложенных в связи с пандемией ограничений. Не берусь говорить о ситуации в странах Азии и Америки, но горнолыжные курорты за рубежом, австрийские и швейцарские склоны сегодня открываются для профессиональных спортсменов. Им предоставляется возможность начать тренировочные мероприятия на летнем снегу, в ограниченном количестве участников, например, не более восьми человек в группе. Это тренировки по горнолыжной технике, в чем мы тоже очень сильно нуждаемся",- пояснил Курашов.

"Совместно с Российской федерацией горнолыжного спорта мы ведем переговоры, чтобы объединить усилия. Обсуждаем организацию совместных учебно-тренировочных сборов на летнем снегу, как только на российских базах будут сниматься ограничения. Ждем распоряжений правительства России и региональных властей, а дальше будем мобильно принимать решения", - отметил собеседник агентства.

Глава ФФР подчеркнул, что для многих дисциплин фристайла крайне важна акробатическая подготовка, часть которой проходит на отсутствующих в России специализированных водных трамплинах.

"Пересмотрели тренировочные планы еще в марте, понимали, что в апреле и мае все еще будет закрыто, июнь будет очень ограниченным. Наши спортсмены нуждаются в прыжках на воде, подготовке на водных трамплинах, которых в мире всего четыре - в Канаде, США, Чехии и Швейцарии, и маловероятно, что мы туда выедем. До выхода на снег мы проводим четыре полноценных мероприятия на водных трамплинах, без этих тренировок мы не можем выйти на снег в начале сезона, для нас это просто критически. Но у нас есть планы, как не потерять пиковую форму без воды, как только будут приняты хотя бы промежуточные решения по снятию ограничений, мы начнем работу по одному из этих планов", - заключил Курашов.

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