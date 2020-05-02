Новая дата боя между боксерами Поветкиным и Уайтом пока не известна

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Новая дата боя между российским боксером Александром Поветкиным и англичанином Диллианом Уайтом будет известна после снятия карантина в Англии. Об этом ТАСС сообщил руководитель команды компании "Мир бокса" Вадим Корнилов.

Бой Поветкина и Уайта может пройти без зрителей в конце июля или начале августа

"Бой Поветкин - Уайт был изначально запланирован на начало мая в Англии. Договоренность о бое уже была достигнута. После полноценного снятия карантина в Англии будет обсуждаться новая дата для этого поединка", - сказал Корнилов.

Также Корнилов отметил, что в один вечер вместе с Поветкиным должен был выступить еще один российский тяжеловес - Сергей Кузьмин. Бой Поветкин - Уайт должен был пройти 2 мая в Манчестере.