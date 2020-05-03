Умер заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

ТАСС, 3 мая. Заслуженный тренер СССР по спортивной ходьбе Геннадий Солодов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Степановича. Его преждевременный уход - невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики", - говорится в сообщении.

Солодов дважды участвовал в Олимпийских играх в качестве спортсмена, его лучшим результатом стало пятое место на дистанции 20 км на Играх 1964 года в Токио. Солодов является серебряным (1967) и бронзовым (1964) призером чемпионатов СССР. По завершении карьеры занялся тренерской деятельностью, среди его воспитанников бронзовый призер чемпионата мира 1983 года Евгений Евсюков и чемпион России 2014 года Александр Яргунькин.