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Футбол в Испании

Тер Штеген приостановил переговоры о новом контракте с "Барселоной"

Голкипер отметил, что "сейчас есть более важные вещи"

ТАСС, 3 мая. Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген заявил, что его переговоры о новом контракте с каталонским клубом поставлены на паузу. Слова футболиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на немецкое издание Kicker.

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"Состоялись предварительные переговоры, но я сказал, что мы сначала должны все обдумать. Сейчас есть гораздо более важные вещи, поэтому мы отложили этот вопрос", - сказал 27-летний голкипер.

Ранее СМИ писали, что переговоры затягиваются из-за того, что тер Штеген попросил слишком высокую зарплату, на которую в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Барселона" согласиться не может.

Тер Штеген перешел в "Барселону" в июле 2014 года из мёнхенгладбахской "Боруссии" (Германия). Переход обошелся испанскому клубу в €12 млн.

В составе "Барселоны" тер Штеген выиграл Лигу чемпионов сезона-2014/15, Суперкубок УЕФА (2015), клубный чемпионат мира (2015), по четыре раза побеждал в чемпионате и Кубке Испании, стал двукратным обладателем Суперкубка Испании. За сборную Германии тер Штеген сыграл 24 матча.

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