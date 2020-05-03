СМИ: "Ливерпуль" предложил Вернеру пятилетний контракт с зарплатой €10 млн

ТАСС, 3 мая. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" предложил нападающему немецкого "Лейпцига" Тимо Вернеру пятилетний контракт. Об этом в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

"Ливерпуль" ведет переговоры с Вернером. Немецкий нападающий - приоритетный выбор Юргена Клоппа. Клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой €10 млн (включая бонусы) и работает над достижением соглашения с "Лейпцигом", - написал Скира.

Вернеру 24 года. Выступает за "Лейпциг" с 2016 года, до этого играл за "Штутгарт". Срок контракта форварда истекает летом 2023 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в €64 млн.

В текущем сезоне чемпионата Германии, остановленного из-за пандемии, занимает второе место в списке бомбардиров, забив 21 гол в 25 матчах. За сборную Германии провел 29 матчей, забил 11 мячей. Стал с национальной командой победителем Кубка конфедераций 2017 года в России.