Три клуба НХЛ интересуются лучшим бомбардиром-защитником прошлого сезона КХЛ Лехтоненом

ТАСС, 3 мая. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", "Лос-Анджелес" и "Нью-Джерси" заинтересованы в подписании контракта с бывшим защитником хельсинкского "Йокерита" финном Микко Лехтоненом. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

1 мая "Йокерит" объявил о расторжении контракта с 26-летним защитником.

Лехтонен выступал за "Йокерит" с 2019 года. В прошлом сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков (17 голов + 32 результативные передачи) в 60 матчах. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в шести матчах. Он не был задрафтован клубом НХЛ, в составе финской сборной стал чемпионом мира (2019).