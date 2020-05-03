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НБА

СМИ: бывший игрок сборной России Бекки Хэммон может возглавить клуб НБА "Нью-Йорк"

В случае назначения Хэммон может стать первой женщиной, которая возглавит клуб НБА
Бекки Хэммон EPA-EFE/PETER FOLEY
Описание
Бекки Хэммон
© EPA-EFE/PETER FOLEY

ТАСС, 3 мая. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе женской сборной России Бекки Хэммон может стать главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк". Об этом сообщает газета New York Post.

После увольнения Дэвида Фицдэйла в декабре 2019 года исполняющим обязанности главного тренера клуба "Нью-Йорк" является Майк Миллер.

Хэммон выступала за клубы женской НБА "Нью-Йорк", "Теннесси", "Колорадо", "Сан-Антонио", а также за российские ЦСКА, "Надежду" (Оренбург), "Спарта энд К" (Видное) и испанскую "Валенсию". В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды на Олимпиаде 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.

С 2014 года Хэммон работает в системе команды НБА "Сан-Антонио", где является помощником главного тренера Грегга Поповича. Она является первой в истории лиги женщиной-помощником главного тренера. В случае назначения Хэммон может стать первой женщиной, которая возглавит клуб НБА.

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