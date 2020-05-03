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Влияние коронавируса на спорт

Футбольный клуб "Рома" возобновит тренировки со следующей недели

26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая

ТАСС, 3 мая. Итальянский футбольный клуб "Рома" возобновит индивидуальные тренировки игроков со следующей недели. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта по причине пандемии коронавируса. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал постановление о смягчении в стране карантинных мер с 4 мая.

"Со следующей недели игроки смогут проходить медицинские обследования и индивидуальные тренировки, соблюдая правила социального дистанцирования", - говорится в сообщении.

Лидером турнира является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" (62 очка после 26 матчей), на третьем - миланский "Интер" (54 очка после 25 матчей). "Рома" идет на пятой строчке, имея в активе 45 очков в 26 матчах.

В Италии зафиксировано более 209 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли более 28 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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