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КХЛ

Клуб КХЛ "Спартак" обменял Хохлачева на Широкова в "Авангард"

Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года, Хохлачева - до 30 апреля 2021 года

ТАСС, 3 мая. Нападающий Александр Хохлачев обменян московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" на форварда Сергея Широкова в омский "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Омска.

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Контракт Широкова рассчитан до 30 апреля 2022 года, Хохлачева - до 30 апреля 2021 года.

26-летний Хохлачев в прошедшем сезоне КХЛ провел 62 матча, в которых набрал 37 очков (16 голов + 21 результативная передача). До "Спартака" в КХЛ Хохлачев выступал за петербургский СКА. В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой "Бостон" во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.

Широкову 34 года, в прошлом сезоне он провел 44 матча и набрал 24 очка (10 шайб + 14 передач). На драфте НХЛ 2006 года "Ванкувер" выбрал Широкова в шестом раунде под общим 163-м номером. В КХЛ, помимо "Авангарда", он играл за московский ЦСКА и СКА. Широков является победителем Олимпийских игр 2018 года, двукратным победителем чемпионатов мира, а также серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

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