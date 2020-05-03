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Футбол в России

СМИ: "Локомотив" проявляет интерес к футболисту ПАОКа Яннулису

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего защитника в €3,5 млн

ТАСС, 3 мая. Российский футбольный клуб "Локомотив" заинтересован в приобретении защитника греческого ПАОКа Димитриса Яннулиса. Об этом сообщает греческий портал Sport24.gr.

По информации источника, "Локомотив" уже интересовался Яннулисом в конце 2019 года, но не предпринял действий в зимнее трансферное окно. Сообщается, что теперь московский клуб вновь рассматривает вариант трансфера 24-летнего грека.

Яннулис в сезоне-2019/20 провел 34 матча за ПАОК во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять голевых передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет €3,5 млн. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В составе ПАОКа Яннулис стал чемпионом Греции и обладателем национального кубка по итогам сезона-2018/19. За сборную Греции он провел семь матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

Российский и греческий чемпионаты, как и большинство европейских футбольных турниров, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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