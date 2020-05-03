Клуб КХЛ "Северсталь" упразднил должность генерального менеджера

ТАСС, 3 мая. Череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" упразднил должность генерального менеджера, его обязанности будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Генеральным менеджером "Северстали" был Михаил Щедрин, который покинул клуб.

Отмечается, что часть обязанностей возложена на тренера-селекционера Александра Крюкова. В апреле клуб продлил контракт с главным тренером команды Андреем Разиным на один сезон.

В прошедшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавирусной инфекции, "Северсталь" заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 62 матчах 58 очков.