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КХЛ

Агент Хохлачева: Александр рад обмену в клуб, который будет бороться за Кубок Гагарина

В воскресенье "Спартак" обменял Хохлачева в "Авангард" на Широкова

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Форвард Александр Хохлачев доволен обменом из "Спартака" в "Авангард", так как новый клуб игрока тоже будет претендовать на Кубок Гагарина. Об этом ТАСС рассказал агент хоккеиста Александр Черных.

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Клуб КХЛ "Спартак" обменял Хохлачева в "Авангард" на Широкова

В воскресенье московский "Спартак" обменял в омский "Авангард" Хохлачева на нападающего Сергея Широкова.

"Обмен - это прерогатива клуба. Да, Хохлачев провел немало хороших сезонов в "Спартаке", но на данный момент клуб видит другой вектор и считает, что Широков лучше подойдет нынешнему составу. Мы можем только принять обмен. Александр рад, что переходит в клуб, в котором у него будет возможность побороться за Кубок Гагарина", - отметил Черных.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала о том, что Хохлачев может быть обменян в уфимский "Салават Юлаев". "Авангард" видит Хохлачева на определенной роли. Александр благодарен, что его обменяли в такой клуб, потому что его могли обменять в любую команду. Про дальнейший его обмен ни мы, ни "Авангард" ничего не слышали", - сказал Черных.

26-летний Хохлачев в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 62 матча, в которых набрал 37 очков (16 голов + 21 результативная передача). До "Спартака" в КХЛ Хохлачев выступал за петербургский СКА. В 2011 году он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой "Бостон" во втором раунде под общим 40-м номером. На его счету серебряная и бронзовая медали молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.

Широкову 34 года, в прошлом сезоне он провел 44 матча и набрал 24 очка (10 шайб + 14 передач). На драфте НХЛ 2006 года "Ванкувер" выбрал Широкова в шестом раунде под общим 163-м номером. В КХЛ, помимо "Авангарда", он играл за московский ЦСКА и СКА. Широков является победителем Олимпийских игр 2018 года, двукратным победителем чемпионатов мира, а также серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

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