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Влияние коронавируса на спорт

Международная федерация настольного тенниса продлила приостановку турниров до конца июля

Решение о проведении командного чемпионата мира по настольному теннису будет принято в июне

ТАСС, 3 мая. Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение продлить приостановку всех турниров под эгидой организации до конца июля из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ITTF.

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Исполнительный комитет ITTF изучил подробный отчет рабочей группы, исследующей развитие ситуации с коронавирусом, и принял решение не проводить какие-либо мероприятия под своей эгидой до конца июля 2020 года. При этом рассматриваются варианты организации турниров в августе.

Решение о проведении командного чемпионата мира по настольному теннису будет принято в июне. Турнир изначально был запланирован на 22-29 марта в Пусане (Южная Корея), но был отложен из-за коронавируса. Также исполком отменил все турниры World Veterans Tour и Table Tennis X до конца года.

Следующее заседание исполкома ITTF запланировано на 2 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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