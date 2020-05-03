Крылов: переход в "Авангард" станет новым вызовом для хоккеиста Хохлачева

"Для Хохлачева переход к нам также должен стать новым вызовом в карьере. В свои 26 лет он уже успел поиграть и за океаном, и в топ-клубе КХЛ, завоевать медали молодежных чемпионатов мира со сборной России, - сказал Крылов. - У Хохлачева хорошая статистика в играх за "Спартак" в последнем сезоне, пять очков в серии плей-офф против "Динамо" тому подтверждение. У Хохлачева остается последний год контракта, так что ему точно есть, что доказывать в играх за "Авангард".

"Интересно, что в 2015 году права на Александра уже принадлежали "Авангарду", но ни одной игры за наш клуб он тогда не провел, так как выступал в системе "Бостона" в Северной Америке. Будем надеяться, что теперь под руководством Боба Хартли Александр станет одним из лидеров "Авангарда", - добавил он.

Крылов вспомнил, что Широков был первым игроком, с которым он лично договаривался о переходе после назначения на пост главы совета директоров "Авангарда" в 2018 году. "Я был поклонником его игры за СКА и хотел, чтобы Широков играл в нашем клубе. Возможно, еще и поэтому у нас сложились действительно теплые отношения, - сказал Крылов. - К сожалению, весь последний сезон Сергея преследовали травмы, он не смог выйти на свой привычный уровень игры, именно поэтому я считаю, что переход в "Спартак" станет для него новым вызовом в карьере".

"Он [Широков] останется в Москве, будет играть в хорошей команде под руководством своего любимого тренера Олега Знарка, - сказал глава совета директоров омского клуба. - Сергей всегда принимал новые вызовы, уверен, что этот шаг пойдет ему и его карьере только на пользу. Еще раз хочу выразить Сергею огромную благодарность за то, что он сделал для "Авангарда". Он знает, что всегда может ко мне обратиться за помощью или советом, особенно после завершения своей спортивной карьеры".