{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

СМИ: российский футболист Черышев летом может покинуть "Валенсию"

Помимо Черышева, "Валенсия" рассматривает продажу еще шести футболистов

ТАСС, 3 мая. Испанский футбольный клуб "Валенсия" готов расстаться с группой игроков, в том числе и с российским полузащитником Денисом Черышевым. Об этом сообщает испанский портал Super Deporte.

По информации источника, "Валенсия" готова рассмотреть предложения по трансферам семи футболистов. Помимо 29-летнего Черышева, в список попали вратарь Яспер Силлессен, полузащитники Муктар Диакаби, Жоффрей Кондогбиа, Ферран Торрес, а также нападающие Родриго Морено и Кевин Гамейро. Отмечается, что продажа игроков может быть связана с непростым финансовым положением "Валенсии" из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии, Черышев провел 22 матча во всех турнирах за "Валенсию", в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Ранее российский полузащитник выступал за испанские "Реал" (Мадрид), "Вильярреал" и "Севилью". По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста составляет €4,8 млн. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19). За сборную России Черышев сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. На чемпионате мира в России Черышев забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром национальной сборной на турнире.

Чемпионат Испании, как и большинство европейских футбольных турниров, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир был прерван после 27 туров из 38. "Валенсия" занимает седьмое место, набрав 42 очка. Лидирует "Барселона", на счету которой 58 очков.

Реклама на ТАСС
Бокс
Магомед Абдусаламов проводит тренировки по боксу, несмотря на тяжелую травму
Российский боксер перенес инсульт и трепанацию черепа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС