СМИ: российский футболист Черышев летом может покинуть "Валенсию"

ТАСС, 3 мая. Испанский футбольный клуб "Валенсия" готов расстаться с группой игроков, в том числе и с российским полузащитником Денисом Черышевым. Об этом сообщает испанский портал Super Deporte.

По информации источника, "Валенсия" готова рассмотреть предложения по трансферам семи футболистов. Помимо 29-летнего Черышева, в список попали вратарь Яспер Силлессен, полузащитники Муктар Диакаби, Жоффрей Кондогбиа, Ферран Торрес, а также нападающие Родриго Морено и Кевин Гамейро. Отмечается, что продажа игроков может быть связана с непростым финансовым положением "Валенсии" из-за пандемии коронавируса.

В сезоне-2019/20, прерванном из-за пандемии, Черышев провел 22 матча во всех турнирах за "Валенсию", в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу. Ранее российский полузащитник выступал за испанские "Реал" (Мадрид), "Вильярреал" и "Севилью". По данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера футболиста составляет €4,8 млн. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

В составе мадридского "Реала" Черышев стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2015/16), выступая за "Севилью", он выиграл Лигу Европы (2013/14), вместе с "Валенсией" стал обладателем Кубка Испании (2018/19). За сборную России Черышев сыграл 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. На чемпионате мира в России Черышев забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром национальной сборной на турнире.

Чемпионат Испании, как и большинство европейских футбольных турниров, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир был прерван после 27 туров из 38. "Валенсия" занимает седьмое место, набрав 42 очка. Лидирует "Барселона", на счету которой 58 очков.