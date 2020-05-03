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КХЛ

В "Металлурге" заявили, что вопрос продления контракта с Мозякиным фактически решен

Предыдущее соглашение хоккеиста с клубом истекло 30 апреля
Сергей Мозякин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Мозякин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вопрос продления контракта с форвардом магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергеем Мозякиным фактически решен. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

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Мозякину 39 лет, он выступает за "Металлург" с 2011 года. Срок его контракта истек 30 апреля. По информации издания "Спорт-Экспресс", форвард зарабатывал в год 180 млн рублей. 30 апреля КХЛ утвердила жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения, который должен начать действовать с сезона-2020/21.

"Время изучить вопрос у нас еще есть. Фактически вопрос, наверное, решен, поэтому непринципиально, когда оформить бумаги. Думаю, к соглашению мы придем все равно", - сказал Ласьков.

В составе "Металлурга" Мозякин стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. На его счету множество национальных бомбардирских и снайперских рекордов. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В составе сборной России дважды становился чемпионом мира, в 2018 году выиграл с национальной командой золото Олимпиады.

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