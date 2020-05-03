Бывший хоккеист "Спартака" Даугавиньш подписал контракт с "Витязем"

ТАСС, 3 мая. Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" заключил контракт с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем. Об этом сообщает пресс-служба "Витязя".

Контракт 31-летнего хоккеиста с подмосковным клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Даугавиньш предыдущие два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел в "Спартаке". В минувшем сезоне КХЛ, который был досрочно завершен из-за коронавируса, латвийский нападающий провел 65 матчей, набрав 44 очка (20 шайб + 24 результативные передачи). Ранее Даугавиньш выступал в КХЛ за нижегородское "Торпедо", а также за московское и рижское "Динамо". Всего в лиге форвард провел 401 матч, в которых набрал 244 очка (101+143).

Даугавиньш имеет опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В 2006 году он был выбран "Оттавой" на драфте НХЛ в третьем раунде под общим 91-м номером. Помимо "Оттавы" латвийский хоккеист играл в НХЛ за "Бостон", проведя в общей сложности в заокеанской лиге 91 матч и набрав 15 очков (6+9).