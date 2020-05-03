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Влияние коронавируса на спорт

Совет IIHF 6 мая обсудит вопросы по новому сезону и страховым выплатам из-за отмены ЧМ

Как сообщил ТАСС глава организации Рене Фазель, совещание пройдет в формате онлайн-конференции
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /Корр. Андрей Карташов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на своем ближайшем заседании 6 мая обсудит вопрос по страховым выплатам, связанным с отменой чемпионата мира, и по следующему сезону. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

IIHF 21 марта объявила об отмене из-за пандемии коронавируса мирового первенства, которое должно было пройти в Швейцарии в начале мая.

"6 мая совет пройдет в формате онлайн-конференции. Основная его тема коснется страховки, - сказал Фазель. - Поговорим по следующему сезону. Никаких решений не будет - просто обмен информацией на данный момент".

Теги
Фазель, РенеВлияние коронавируса на спорт
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