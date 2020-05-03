Совет IIHF 6 мая обсудит вопросы по новому сезону и страховым выплатам из-за отмены ЧМ

МОСКВА, 3 мая. /Корр. Андрей Карташов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) на своем ближайшем заседании 6 мая обсудит вопрос по страховым выплатам, связанным с отменой чемпионата мира, и по следующему сезону. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

IIHF 21 марта объявила об отмене из-за пандемии коронавируса мирового первенства, которое должно было пройти в Швейцарии в начале мая.

"6 мая совет пройдет в формате онлайн-конференции. Основная его тема коснется страховки, - сказал Фазель. - Поговорим по следующему сезону. Никаких решений не будет - просто обмен информацией на данный момент".