СМИ: Сергей Ребров может возглавить турецкий футбольный клуб "Фенербахче"

ТАСС, 3 мая. Руководство турецкого футбольного клуба "Фенербахче" рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера украинского специалиста Сергея Реброва. Об этом сообщает портал Fotospor.
По информации источника, турецкий клуб активно ищет кандидатов на пост главного тренера команды, среди которых фигурирует бывший игрок и тренер киевского "Динамо". В данный момент Ребров, которому в июне исполнится 46 лет, является главным тренером венгерского "Ференцвароша", его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
Ребров выступал за "Фенербахче", проведя за турецкий клуб 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вместе с командой из Стамбула он стал чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.
В составе киевского "Динамо" Ребров девять раз выиграл чемпионат Украины и восемь раз - Кубок Украины. Выступая за казанский "Рубин", он стал двукратным чемпионом России. Также Ребров играл за английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". За сборную Украины нападающий провел 75 матчей, в которых забил 15 мячей, в 2006 году вместе с национальной сборной Ребров дошел до четвертьфинала чемпионата Европы.
Ребров завершил игровую карьеру в 2009 году. После этого он вошел в тренерский штаб киевского "Динамо", где работал главным тренером с 2014 по 2017 год, выиграв за это время по два раза чемпионат и национальный кубок. После этого он тренировал клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли", а с августа 2018 года возглавил "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии в сезоне-2018/19.