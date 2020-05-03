СМИ: Сергей Ребров может возглавить турецкий футбольный клуб "Фенербахче"

По информации источника, турецкий клуб активно ищет кандидатов на пост главного тренера команды, среди которых фигурирует бывший игрок и тренер киевского "Динамо". В данный момент Ребров, которому в июне исполнится 46 лет, является главным тренером венгерского "Ференцвароша", его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ребров выступал за "Фенербахче", проведя за турецкий клуб 26 матчей, в которых забил два мяча и отдал шесть голевых передач. Вместе с командой из Стамбула он стал чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.

В составе киевского "Динамо" Ребров девять раз выиграл чемпионат Украины и восемь раз - Кубок Украины. Выступая за казанский "Рубин", он стал двукратным чемпионом России. Также Ребров играл за английские "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". За сборную Украины нападающий провел 75 матчей, в которых забил 15 мячей, в 2006 году вместе с национальной сборной Ребров дошел до четвертьфинала чемпионата Европы.

Ребров завершил игровую карьеру в 2009 году. После этого он вошел в тренерский штаб киевского "Динамо", где работал главным тренером с 2014 по 2017 год, выиграв за это время по два раза чемпионат и национальный кубок. После этого он тренировал клуб из Саудовской Аравии "Аль-Ахли", а с августа 2018 года возглавил "Ференцварош", с которым выиграл чемпионат Венгрии в сезоне-2018/19.