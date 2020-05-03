Призер Олимпиады-2008 дзюдоист Ван Ки Чун арестован по обвинению в сексуальном насилии

ТАСС, 3 мая. Серебряный призер Олимпийский игр 2008 года южнокорейский дзюдоист Ван Ки Чун арестован по обвинению в сексуальном насилии над девушкой-подростком. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Окружное управление полиции города Тэгу подтвердило арест 32-летнего спортсмена. Расследование началось после того, как на дзюдоиста была подана жалоба в марте. На следующей неделе дело будет передано в прокуратуру.

Ранее Ван Ки Чун уже подвергался аресту - в 2009 году из-за конфликта в ночном клубе. В тот раз против него не были выдвинуты обвинения и инцидент был исчерпан.

Ван Ки Чун завоевал серебро Олимпиады в Пекине в весовой категории до 73 кг. Также на его счету две золотые медали чемпионатов мира (2007, 2009) и одна бронзовая награда (2010) мирового первенства.