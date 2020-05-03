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Зимние олимпийские виды спорта

Федерация сноуборда России после 15 мая примет решение о планах подготовки спортсменов

Все подведомственные Минспорту учебно-тренировочные базы закрыты из-за пандемии

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) примет решение о планах подготовки спортсменов после 15 мая. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава ФСР Денис Тихомиров.

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С начала апреля из-за пандемии коронавируса закрыты все подведомственные Министерству спорта России учебно-тренировочные базы.

"Мы пока ничего никуда не переносили, будем отталкиваться от ситуации в целом. После 15 мая примем решение - тренироваться дальше в режиме самоизоляции либо предоставлять какие-то планы. Они у нас примерно есть", - сказал Тихомиров.

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Зимние олимпийские виды спорта
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