Коган: дата исполкома ФФККР будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Проведение заседания исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) зависит от ситуации с коронавирусом в России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации Александр Коган.

Из-за пандемии коронавируса Международный союз конькобежцев отменил чемпионат мира, который должен был пройти в марте в Монреале.

"Все документы с исполкома будут утверждаться по переписке, очно исполком собираться не будет, будет видеоконференция. Дата исполкома еще не назначена - это зависит от ситуации с коронавирусом", - сказал Коган.

"На исполкоме будут подводиться итоги и обсуждаться определенные планы. Что касается списка сборной, то когда он будет утвержден, тогда мы его и опубликуем", - добавил он.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, умерли 1280 человек.