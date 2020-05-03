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КХЛ

"Витязь" подписал контракт с бывшим хоккеистом "Спартака" Малыхиным

Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года
Федор Малыхин (справа) Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Федор Малыхин (справа)
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 3 мая. Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" заключил контракт с российским нападающим Федором Малыхиным. Об этом сообщает пресс-служба "Витязя".

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Контракт 29-летнего хоккеиста с подмосковным клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Малыхин заканчивал прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в московском "Спартаке", за который он провел 17 игр, набрав шесть очков (4 шайбы + 2 голевые передачи). Также в сезоне-2019/20 нападающий провел 29 игр в составе челябинского "Трактора", набрав четыре очка (3+1). Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Ранее Малыхин играл в КХЛ за казанский "Ак Барс" и екатеринбургский "Автомобилист". В обще сложности в лиге он провел 374 матча, набрав 173 очка (86+87).

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