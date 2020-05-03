"Витязь" подписал контракт с бывшим хоккеистом "Спартака" Малыхиным

ТАСС, 3 мая. Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" заключил контракт с российским нападающим Федором Малыхиным. Об этом сообщает пресс-служба "Витязя".

Контракт 29-летнего хоккеиста с подмосковным клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Малыхин заканчивал прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в московском "Спартаке", за который он провел 17 игр, набрав шесть очков (4 шайбы + 2 голевые передачи). Также в сезоне-2019/20 нападающий провел 29 игр в составе челябинского "Трактора", набрав четыре очка (3+1). Сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Ранее Малыхин играл в КХЛ за казанский "Ак Барс" и екатеринбургский "Автомобилист". В обще сложности в лиге он провел 374 матча, набрав 173 очка (86+87).