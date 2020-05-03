Федерация сноуборда России проводит заседания тренерских советов в удаленном формате

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) в удаленном формате проводит совещания тренерских штабов организации. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава ФСР Денис Тихомиров.

Тихомиров: календарь соревнований по сноуборду на новый сезон появится не раньше сентября

В конце прошлого сезона из-за распространения коронавируса в Европе были отменены несколько этапов Кубка мира, многие горнолыжные курорты закрыты. В России перенесли проведение чемпионатов страны по параллельным дисциплинам и сноуборд-кроссу.

"По мере получения информации проводим и тренерские советы, и заседания президиума федерации. Все совещания, конечно, проходят в удаленном формате в режиме видеоконференций. Принимаем решения, утверждаем списки спортсменов в сборные", - отметил Тихомиров.