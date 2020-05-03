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Влияние коронавируса на спорт

Федерация сноуборда России проводит заседания тренерских советов в удаленном формате

На них утверждаются списки спортсменов в сборные

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Федерация сноуборда России (ФСР) в удаленном формате проводит совещания тренерских штабов организации. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава ФСР Денис Тихомиров.

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В конце прошлого сезона из-за распространения коронавируса в Европе были отменены несколько этапов Кубка мира, многие горнолыжные курорты закрыты. В России перенесли проведение чемпионатов страны по параллельным дисциплинам и сноуборд-кроссу.

"По мере получения информации проводим и тренерские советы, и заседания президиума федерации. Все совещания, конечно, проходят в удаленном формате в режиме видеоконференций. Принимаем решения, утверждаем списки спортсменов в сборные", - отметил Тихомиров.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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