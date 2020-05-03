{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Тихомиров: календарь соревнований по сноуборду на новый сезон появится не раньше сентября

Президент Федерации сноуборда России рассказал, что будет подана заявка на проведение этапа Кубка мира в Магнитогорске
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Календарь соревнований на сезон-2020/2021 станет известен не ранее конца сентября нынешнего года, из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не сообщает никаких конкретных планов. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

На эту тему
Сноубордист Уайлд будет включен в состав сборной России на следующий сезон

В конце прошлого сезона из-за распространения коронавируса в Европе были отменены несколько этапов Кубка мира, многие горнолыжные курорты закрыты. В России перенесли проведение чемпионатов страны по параллельным дисциплинам и сноуборд-кроссу.

"Международная федерация пока никакой конкретики по календарю не дает. По нашей информации, календарь сезона будет опубликован в конце сентября или начале октября. У нас традиционно запланирован этап Кубка мира в Магнитогорске, будем подавать заявку на его проведение. Но повторюсь, что пока никакой конкретики нет", - сказал Тихомиров.

В прошлом сезоне первый этап Кубка мира в дисциплинах "параллельный слалом" и "параллельный слалом-гигант" прошел в горнолыжном центре ПАО "ММК" "Металлург-Магнитогорск" на озере Банном.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
НХЛ
Портал The Hockey Writers назвал Федорова лучшим российским игроком в истории НХЛ
Также в тройку вошли Александр Овечкин и Александр Могильный
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС