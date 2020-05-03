Тихомиров: календарь соревнований по сноуборду на новый сезон появится не раньше сентября

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Календарь соревнований на сезон-2020/2021 станет известен не ранее конца сентября нынешнего года, из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции Международная федерация лыжного спорта (FIS) пока не сообщает никаких конкретных планов. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

В конце прошлого сезона из-за распространения коронавируса в Европе были отменены несколько этапов Кубка мира, многие горнолыжные курорты закрыты. В России перенесли проведение чемпионатов страны по параллельным дисциплинам и сноуборд-кроссу.

"Международная федерация пока никакой конкретики по календарю не дает. По нашей информации, календарь сезона будет опубликован в конце сентября или начале октября. У нас традиционно запланирован этап Кубка мира в Магнитогорске, будем подавать заявку на его проведение. Но повторюсь, что пока никакой конкретики нет", - сказал Тихомиров.

В прошлом сезоне первый этап Кубка мира в дисциплинах "параллельный слалом" и "параллельный слалом-гигант" прошел в горнолыжном центре ПАО "ММК" "Металлург-Магнитогорск" на озере Банном.