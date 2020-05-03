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Футбол в Испании

СМИ: Смолов пропустит тренировки "Сельты" на следующей неделе из-за карантина

Футболист должен прилететь в Испанию из России
Федор Смолов EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 3 мая. Российский футболист испанской "Сельты" Федор Смолов будет вынужден пропустить первые тренировки после паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство EFE.

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Смолов прилетел в Россию из Испании 5 апреля. Помимо него во время самоизоляции покинул команду и датский полузащитник Пионе Систо, который также отправился на родину. Сообщается, что Смолову и Систо после возвращения в Испанию придется пройти карантин, а значит они не смогут принять участие в тренировках на следующей неделе. Занятия будут разрешены с 4 мая.

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды из московского "Локомотива". Соглашение с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. В составе "Сельты" российский нападающий провел шесть матчей в чемпионате страны, в которых забил один гол, поразив ворота мадридского "Реала" (2:2).

Чемпионат Испании, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились около 3,4 млн человек, более 240 тыс. умерли.

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