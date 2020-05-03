Портал The Hockey Writers назвал Федорова лучшим российским игроком в истории НХЛ

Рейтинг был составлен из 50 российских хоккеистов, когда-либо выступавших в НХЛ. На втором месте расположился Александр Овечкин, тройку лучших замкнул Александр Могильный. Также в десятку вошли Павел Буре, Павел Дацюк, Сергей Зубов, Евгений Малкин, Игорь Ларионов, Илья Ковальчук и Сергей Гончар.

Федоров был выбран "Детройтом" в 1989 году на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 74-м номером. В североамериканской лиге российский нападающий провел 1248 матчей, в которых набрал 1179 очков (483 шайбы + 696 голевых передач). Помимо "Детройта", в составе которого Федоров выиграл три Кубка Стэнли, в НХЛ россиянин выступал за "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон".

Выступая за сборную СССР, Федоров стал двукратным чемпионом мира (1989, 1990). В составе сборной России он еще раз выиграл мировое первенство (2008), а также стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр.