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Мировой футбол

Тренер сборной Нидерландов по футболу Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Он перенес катетеризацию сердца, сейчас его здоровью ничего не угрожает
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

ТАСС, 3 мая. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Отмечается, что 57-летний тренер нидерландской команды перенес катетеризацию сердца, сейчас его здоровью ничего не угрожает. В понедельник Куман вернется домой.

Куман в качестве тренера возглавлял нидерландские "Витесс", "Аякс", ПСВ, АЗ и "Фейенорд", также он был главным тренером португальской "Бенфики", испанской "Валенсии" и английских "Саутгемптона" и "Эвертона". Национальную сборную Нидерландов он возглавил в феврале 2018 года, контракт рассчитан до 2022 года. Он приводил свои клубы к победам в чемпионате Нидерландов, завоевывал Суперкубок Португалии и Кубок Испании.

В качестве футболиста Куман выступал в составе "Барселоны" с 1989 по 1995 год, за этот период он четыре раза стал чемпионом Испании, а также победителем Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов). В составе национальной сборной Нидерландов он становился победителем (1988) и бронзовым призером (1992) чемпионатов Европы.

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