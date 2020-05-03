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Шахматные турниры

Карлсен стал победителем шахматного онлайн-супертурнира

В финале чемпион мира обыграл американца Хикару Накамуру
Магнус Карлсен EPA-EFE/Claus Bech
Описание
Магнус Карлсен
© EPA-EFE/Claus Bech

ТАСС, 3 мая. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл супертурнир Magnus Carlsen Invitational, победив в финале американца Хикару Накамуру. Турнир проходил в режиме онлайн на сайте Chess24.

По итогам четырех партий норвежец одержал победу со счетом 2,5:1,5.

В соревновании принимали участие восемь шахматистов, в том числе россиянин Ян Непомнящий. По итогам кругового турнира Накамура занял первое место в таблице, Карлсен - третье, при этом в очной встрече на тай-брейке победа досталась чемпиону мира. Непомнящий стал пятым.

В полуфиналах 32-летний американец победил своего соотечественника Фабиано Каруану, а 29-летний норвежец - китайца Дин Лижэня. Призовой фонд турнира составлял $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир был организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.

Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам, первый в истории абсолютный чемпион мира (победитель в трех категориях: классические шахматы, рапид и блиц). Норвежец является самым молодым шахматистом, возглавившим рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE), поднявшись на первую строчку в возрасте 19 лет и одного месяца. На данный момент Карлсен возглавляет рейтинг в классических шахматах и в рапиде, в блице он занимает второе место, уступая Накамуре.

Накамура является пятикратным чемпионом США. В возрасте 15 лет и 79 дней Накамура получил звание международного гроссмейстера FIDE, побив рекорд для американских шахматистов, установленный ранее Робертом Фишером.

Теги
Карлсен, МагнусШахматные турниры
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