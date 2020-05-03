{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Представлен рейтинг клубов по общей стоимости игроков после снижения цен из-за пандемии

Английский "Манчестер Сити" остался единственным клубом в мире с общей стоимостью футболистов более €1 млрд
Описание
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 3 мая. Портал Transfermarkt опубликовал обновленный после снижения цен из-за пандемии коронавируса рейтинг клубов по общей стоимости футболистов.

Рейтинг возглавил английский "Манчестер Сити", оставшийся единственным клубом в мире, где общая стоимость игроков превышает €1 млрд (€1,02 млрд). На втором месте расположился еще один английский клуб - "Ливерпуль" (€967 млн), на третьем - испанский "Реал" (€888 млн).

На эту тему

Также в десятку вошли испанская "Барселона" (€852,7 млн), французский "Пари Сен-Жермен" (€843,7 млн), германская "Бавария" (€756,6), испанский "Атлетико" (€709 млн), а также английские "Тоттенхэм" (€699 млн), "Челси" (€679,9 млн) и "Манчестер Юнайтед" (€646,7 млн). Российских футбольных клубов в топ-50 не оказалось.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
КХЛ
Генменеджер ХК "Витязь": костяк команды перед новым сезоном практически сформирован
По словам Игоря Варицкого, в "Витязе" не будет больше пяти иностранцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС