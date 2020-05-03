Представлен рейтинг клубов по общей стоимости игроков после снижения цен из-за пандемии

Рейтинг возглавил английский "Манчестер Сити", оставшийся единственным клубом в мире, где общая стоимость игроков превышает €1 млрд (€1,02 млрд). На втором месте расположился еще один английский клуб - "Ливерпуль" (€967 млн), на третьем - испанский "Реал" (€888 млн).

Также в десятку вошли испанская "Барселона" (€852,7 млн), французский "Пари Сен-Жермен" (€843,7 млн), германская "Бавария" (€756,6), испанский "Атлетико" (€709 млн), а также английские "Тоттенхэм" (€699 млн), "Челси" (€679,9 млн) и "Манчестер Юнайтед" (€646,7 млн). Российских футбольных клубов в топ-50 не оказалось.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.