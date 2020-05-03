{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Трояновский заявил, что не намерен заканчивать карьеру

13 марта россиянин в Барселоне должен был встретиться с аргентинцем Матиасом Раймундо Диасом, но бой был отменен из-за коронавируса

ТАСС, 3 мая. Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, выступающий в легкой и первой полусредней весовых категориях заявил, что не собирается заканчивать карьеру. Комментария Трояновского приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Трояновский владел чемпионскими поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). 13 марта 39-летний российский боксер в Барселоне должен был сразиться с аргентинцем Матиасом Раймундо Диасом, но бой был отменен.

На эту тему
Бывший чемпион мира по боксу Трояновский победил в первом бою после годичного перерыва

"Хотел бы снова попробовать стать чемпионом мира, но коронавирус внес свои коррективы для всех боксеров, - сказал Трояновский. - Да, сорванный бой подорвал все планы, но это не было смертельным. Мы не хотели ограничиваться этим поединком, поскольку бой в Барселоне давал бы возможность на участие в бою в Англии. Я бы хотел провести поединок в Великобритании после снятия всех ограничений, и ранее в качестве соперника рассматривался британец Робби Дэвис-младший".

"Я не собираюсь завершать карьеру. Я очень долго шел к своей цели, и у меня еще есть желание побоксировать. Я не знаю, что из этого выйдет, но я лучше попытаюсь, чем потом буду жалеть", - добавил Трояновский.

Трояновский провел 30 боев, одержал 28 побед (24 нокаутом) и дважды проиграл.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
КХЛ
Генменеджер ХК "Витязь": костяк команды перед новым сезоном практически сформирован
По словам Игоря Варицкого, в "Витязе" не будет больше пяти иностранцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС