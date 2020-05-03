Бывший чемпион мира по боксу Трояновский заявил, что не намерен заканчивать карьеру

"Хотел бы снова попробовать стать чемпионом мира, но коронавирус внес свои коррективы для всех боксеров, - сказал Трояновский. - Да, сорванный бой подорвал все планы, но это не было смертельным. Мы не хотели ограничиваться этим поединком, поскольку бой в Барселоне давал бы возможность на участие в бою в Англии. Я бы хотел провести поединок в Великобритании после снятия всех ограничений, и ранее в качестве соперника рассматривался британец Робби Дэвис-младший".

"Я не собираюсь завершать карьеру. Я очень долго шел к своей цели, и у меня еще есть желание побоксировать. Я не знаю, что из этого выйдет, но я лучше попытаюсь, чем потом буду жалеть", - добавил Трояновский.

Трояновский провел 30 боев, одержал 28 побед (24 нокаутом) и дважды проиграл.