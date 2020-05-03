Бывший чемпион мира по боксу Трояновский заявил, что не намерен заканчивать карьеру

ТАСС, 3 мая. Российский боксер-профессионал Эдуард Трояновский, выступающий в легкой и первой полусредней весовых категориях заявил, что не собирается заканчивать карьеру. Комментария Трояновского приводит пресс-служба Федерации бокса России.
Трояновский владел чемпионскими поясами по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO). 13 марта 39-летний российский боксер в Барселоне должен был сразиться с аргентинцем Матиасом Раймундо Диасом, но бой был отменен.
"Хотел бы снова попробовать стать чемпионом мира, но коронавирус внес свои коррективы для всех боксеров, - сказал Трояновский. - Да, сорванный бой подорвал все планы, но это не было смертельным. Мы не хотели ограничиваться этим поединком, поскольку бой в Барселоне давал бы возможность на участие в бою в Англии. Я бы хотел провести поединок в Великобритании после снятия всех ограничений, и ранее в качестве соперника рассматривался британец Робби Дэвис-младший".
"Я не собираюсь завершать карьеру. Я очень долго шел к своей цели, и у меня еще есть желание побоксировать. Я не знаю, что из этого выйдет, но я лучше попытаюсь, чем потом буду жалеть", - добавил Трояновский.
Трояновский провел 30 боев, одержал 28 побед (24 нокаутом) и дважды проиграл.