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КХЛ

Генменеджер ХК "Витязь": костяк команды перед новым сезоном практически сформирован

По словам Игоря Варицкого, в "Витязе" не будет больше пяти иностранцев

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Костяк команды хоккейного клуба "Витязь" сформирован на 99%. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

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"Витязь" с открытия трансферного периода 1 мая пополнили защитники Артем Бородкин из "Трактора", швед Линус Хультстрем из "Юргордена", нападающие швед Маттиас Теденбю из "Давоса", канадец Джастин Дэнфорт из "Лукко", Федор Малыхин и Каспарс Даугавиньш из "Спартака".

"На 99% костяк команды сформирован. Пять легионеров у нас есть, вратарская линия сформирована. Сейчас будут обмены игроков, которые не попадают в состав", - сказал Варицкий.

По словам генменеджера, в "Витязе" не будет больше пяти иностранцев (еще одним иностранным хоккеистом в клубе является чешский защитник Якуб Ержабек - прим. ТАСС). Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, именно столько легионеров можно заявлять на матч соревнований. "Мы не тот клуб, который может позволить себе держать шесть иностранцев, о чем я говорил уже не раз. У нас стабильный бюджет, мы не выходим за его рамки, и фонд заработной платы у нас не увеличивается", - подчеркнул Варицкий.

В прошедшем сезоне "Витязь" сумел выйти в плей-офф, где в первом раунде уступил в четырех матчах СКА.

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